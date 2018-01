Fußballer wird über Silvester zum Lotto-Millionär

Er will weiterspielen

Der 22-jährige Abwehrspieler, der in der zweiten englischen Liga für Preston North End spielt, erhielt die frohe Botschaft von seinem Gewinn laut der Zeitung "Irish Times" am Neujahrstag. Zuvor hatte er mit seinem Klub unglücklich gegen den FC Middlesbrough (2:3) verloren. Trotz des Riesengewinnes will er für seinen Klub weiterspielen.