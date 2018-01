Barbet-Welpen mit seltenen Farben in Tirol geboren

Farbschläge galten lange als verloren

"Die Rasse war schon vom Aussterben bedroht", weiß Züchterin Henke, die in Österreich nur von zwei Zuchthündinnen und einem Rüden weiß. Die "gescheckten" Farben galten lange als verloren, doch offenbar schlummerten sie in den Genen der Rasse. In der Schweiz (dort stammt auch "Glori" und der Vater der Welpen "Da Vinci" her), den Niederlanden und Kanada wurden vor Jahren wieder derart gefärbte Welpen geboren. "Jetzt alle Farben in einem Wurf in Tirol zu haben, ist einfach sensationell", schwärmt Züchterin Henke