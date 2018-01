Toni Innauer zur ÖSV-Krise: „Nicht runterziehen!“

Österreichs Skispringer stecken in der Krise. Ausgerechnet bei der Vierschanzentournee und dann auch noch in einer Olympia-Saison. Kein einfaches Unterfangen, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. „Ich habe selbst erlebt, dass es möglich ist, wieder in Form zu kommen“, spricht dem ÖSV-Team mit Toni Innauer jemand Mut zu, der solche Talfahrten als Aktiver und Nordischer Direktor selbst miterlebt hat.