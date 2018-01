Amber Heard: Liebes-Comeback mit Elon Musk

Laut "ET Canada" waren Musk und Heard gemeinsam mit Kimbal, dem Bruder des Geschäftsmanns, am Freitag im Restaurant "El Taringa". Und tatsächlich postete das Lokal ein Foto, auf dem die Schauspielerin mit ihrem Ex-Freund bei einer beschwingten Runde am Tisch sitzt. "Was für eine Inspiration, Kimbal Musk und seine Familie bei uns im Taringa begrüßen zu dürfen", heißt es zu dem Schnappschuss. Wie es scheint, haben die schöne Aktrice und der Milliardär tatsächlich wieder zueinander gefunden.