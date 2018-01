So schläft ihr Baby endlich durch

Ab dem siebenten Lebensmonat hat sich der Tag-Nacht-Rhythmus bei den meisten Kindern stabilisiert. Das Kind schläft meist zu denselben Zeiten und in etwa gleich lang. Wichtig ist nun zu wissen, dass das Baby in der Nacht umso weniger schläft, je mehr es tagsüber geschlafen hat. Ein guter, zuverlässiger Tagesablauf gewinnt jetzt an Bedeutung. Gesamt schläft das Baby nun etwa 14 Stunden. Im zweiten Lebensjahr kommen die meisten Kinder ohne Vormittagsschlaf, dafür mit einem Mittagsschlaf aus. Die Gesamtschlafdauer beträgt etwa 13 Stunden am Tag. Jedes Kind ist in seinem Schlafverhalten anders und gerade in den ersten Lebenswochen kaum beeinflussbar. Damit der Schlafrhythmus sich jedoch rasch einstellen kann, können Eltern einiges tun.

Was ist Tag, was ist Nacht?

Sie sollten Ihrem Baby von Anfang an den Unterschied zwischen Tag und Nacht beibringen. Das können Sie tun, indem Sie es in der Früh begrüßen, mit ihm sprechen, das Radio leise laufen lassen. Denn so gewöhnt es sich daran, dass am Tag Alltagsgeräusche wahrnehmbar sind, weil seine Bezugspersonen da aktiv sind. In der Nacht sollten Sie das Baby nach Möglichkeit nicht ansprechen, sondern sich ohne Worte um es kümmern: streicheln, halten, Sch-Laute. Auch sollten Sie bei Nacht nach Möglichkeit kein Licht machen, da Ihr Baby dann eher weiterschläft und nicht durch die Helligkeit geweckt wird. Sehr hilfreich sind Orientierungslichter, die an der Steckdose eingesteckt werden. Diese sind dunkel genug, um dabei zu schlafen, spenden aber ausreichend Licht, um das Baby zu versorgen. Auch tragbare Still-Lichter können sinnvoll sein, um in der Nacht nur ganz sanftes Licht zu verwenden.