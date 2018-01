Stöger, Hasenhüttl: Doppel-Traum von Königsklasse

Hoffnung Sabitzer

Königsklasse – dort will auch Leipzig wieder hin. Große Hoffnungen setzt Trainer Ralph Hasenhüttl auf die Rückkehr von Marcel Sabitzer und Emil Forsberg, beide fehlten im Dezember verletzungsbedingt, ohne das Flügelduo gab es in der Hinrunde in den letzten vier Spielen keinen Sieg – so fiel man auf Platz fünf zurück. Hasenhüttl (verzichtet auf ein Trainingslager) ist gefordert, sein Ziel: Es wäre schön, „wenn wir wieder ,Best of the Rest‘ hinter Bayern werden können!“ Apropos Bayern: Die sorgten auch in der Winterpause für Schlagzeilen, laut Medien kommt im Sommer Schalke-Star Leon Goretzka (22) an die Isar. Noch dementieren alle, aber wie immer wird es stimmen.