YouTuber sorgt mit Leichen-Video für Shitstorm

Dass im Internet viele fragwürdige Videos kursieren, ist nichts Neues. Doch was sich ein US-Amerikanischer YouTube-Star jetzt geleistet hat, war sogar den hartgesottenen Fans zu viel. Als er in einem japanischen Wald drehte, der wegen zahlreicher Selbstmordfälle berüchtigt ist, zeigte Paul Logan in einem seiner Videos eine Leiche! Nicht nur von seinen Followern, sondern auch von anderen hagelte es deswegen jede Menge Kritik im Web.