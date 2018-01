Phil Taylor: „Ich will dieses Leben nicht mehr“

Der Unbesiegbare

Ein Jahr danach begann Taylors unglaubliche Dominanz: Von 1995 bis 2002 wurde „The Power“ acht Mal in Folge Weltmeister. Für die letzten beiden Finalgegner John Part beziehungsweise Peter Manley setzte es gar einen sogenannten Whitewash, also eine Niederlage ohne Satzgewinn. Taylor gewann in dieser Zeit über 40 WM-Spiele in Folge. Part revanchierte sich im Finale 2003 mit einem 7:6 Sieg und beendete den Lauf des Rekordweltmeisters. Die nächsten drei WM-Titel gingen allerdings wieder an den kleinen Mann aus Stoke-on-Trent.