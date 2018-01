Beim ÖSV läuten nach Debakel die Alarmglocken

Schlimmer hätte das neue Jahr für Österreichs Adler nicht beginnen können! Stefan Kraft und Co. schlitterten beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen in ein Debakel. „Das ist die schwierigste Phase, seit ich Nordischer Direktor bin“, gestand Ernst Vettori. Auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ist alarmiert.„Ja, das war für uns ein historisches Debakel. Daran gibt es überhaupt nichts schönzureden!“ Klare Worte aus dem Munde von Ernst Vettori, der ansonsten immer das Positive sucht.