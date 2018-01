Toronto: DeRozan magisch, Pöltl mit vier Punkten

Er verwandelte 17 von 29 Würfen aus dem Spiel, davon fünf von neun aus der Distanz. An der Freiwurflinie (13 von 13) blieb der All Star-Guard makellos. Dazu holte er fünf Rebounds und verteilte acht Assists. Dass die Raptors den 25. Saisonerfolg und den zwölften in Serie vor eigenem Publikum feierten, ging fast unter. In der "Festung" Air Canada Centre hält Toronto im laufenden Spieljahr bei einer 14:1-Bilanz.