ÖSV-Adler so schlecht wie seit 1979 (!) nicht mehr

Mit einem ausgewachsenen Debakel ging das neue Jahr also für das ÖSV-Springerteam los. In Garmisch-Partenkirchen blieb die erhoffte Steigerung des Sextetts von Cheftrainer Heinz Kuttin aus – im Gegenteil: Es gab das schlechteste Resultat seit 39 Jahren! Bei den Österreichern herrschte Rätselraten über die Gründe des aktuellen Tiefs. Zuvor hatte Kraft alleine die Fahne hochgehalten, doch in Garmisch patzte auch er. Der Salzburger verlor mit 122,5 Metern das K.-o.-Duell und kam auch nicht als einer der fünf Lucky Loser weiter. Er habe an diesen zwei Tagen kein Gefühl für die Schanze gefunden, meinte der Doppel-Weltmeister. Doch den "bitteren Tag" wollte er rasch abhaken. "Ich will die Tournee gut abschließen und den Fans etwas Schönes zeigen", betonte Kraft im Hinblick auf die kommenden Konkurrenzen in Innsbruck und Bischofshofen.