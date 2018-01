Auto von „Identitären“-Chef Sellner abgebrannt

Das Auto von Martin Sellner, dem Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung", ist vermutlich in Brand gesteckt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Wien-Währing, bestätigte die Polizei am Montag einen Bericht der Organisation. Der Sprecher der "Identitären" hält sich derzeit in den USA auf.