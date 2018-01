Buffalo Bills erstmals seit 1999 im NFL-Play-off

In der National Football Conference konnten sich die Minnesota Vikings dank eines 23:10-Erfolgs gegen die Chicago Bears neben den Philadelphia Eagles das Erstrunden-Freilos sichern und steigen erst in der "Divisional Round" am 13./14. Jänner wieder ins Geschehen ein. Die "Wild Card Round" (1. Play-off-Runde) mit den Paarungen Kansas City Chiefs - Tennessee Titans, Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams - Atlanta Falcons und New Orleans Saints - Carolina Panthers wird am 6./7. Jänner ausgetragen.