Phil Taylor: „Damit habe ich nicht gerechnet!“

Van Gerwen enttäuscht

Zwischen Van Gerwen und Cross entwickelte sich anschließend im vollen Alexandra Palace ein Schlagabtausch, bei dem beide Akteure deutlich über zehnmal die Höchstpunktzahl von 180 Punkten erzielten. Das Duell spitzte sich im elften und letzten Satz zu. Beim Stand von 5:5 musste ein entscheidendes Leg her. Van Gerwen verwarf zahlreiche Matchdarts und musste sich schließlich dem 27-jährigen Newcomer geschlagen geben. "Ich glaube wirklich an meine Fähigkeiten und ich denke, dass es möglich ist", sagte Cross mit Blick auf das Finale, das im Modus "Best of 13" gespielt wird. Der zweifache Weltmeister Van Gerwen klatschte kurz Applaus und verließ dann mit grimmiger Miene die Bühne.