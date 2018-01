Neujahrsbaby Julia erblickt das Licht der Welt

Auch im Land Salzburg waren in den ersten Stunden der Neujahrsnacht mehrere Geburten zu verzeichnen: Um 0.14 Uhr brachte eine Urlauberin aus der Region Würzburg in Deutschland im Tauernklinikum Zell am See überraschend ihr drittes Kind Veronika zur Welt. Um 1.23 Uhr wurde dann im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach der erste Salzburger des Jahres geboren: Emilio ist bereits das vierte Kind seiner Eltern, die in Eben im Pongau leben.