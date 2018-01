Weltweite WhatsApp-Störung zu Silvester

Wie zahlreiche Nutzer via Social Media beklagten, konnten sie Nachrichten weder empfangen noch versenden. Selbst die Web-Version (web.whatsapp) konnte zeitweise nicht einmal geladen werden. Neben Österreich waren in Europa vor allem Nutzer in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Italien von der Störung betroffen.

Der Grund für die Ausfälle dürfte die hohe Serverbelastung im Zusammenhang mit den Neujahrsgrüßen sein, eine offizielle Ursache wurde aber vorerst nicht bekannt gegeben.