Chumo siegt in Peuerbach, Jebet mit Streckenrekord

Wie in den vergangenen drei Jahren hieß das Duell bei den Herren auch heuer Chumo gegen Richard Ringer. 2014 kamen der Kenianer und der Deutsche ex aequo ins Ziel, 2015 und 2016 setzte sich Chumo stets im Sprint durch. So auch diesmal, er gewann nach acht Runden und 6,8 Kilometern in 19:08 Minuten mit einer Sekunde Vorsprung. "Ich bin mehr als zufrieden mit dem zweiten Platz. Victor hat einfach einen starken Spurt", sagte Ringer. Zu den perfekten Wetterbedingungen meinte er: "Wer braucht schon Sao Paulo, wenn es hier so warm ist."