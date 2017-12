Crystal Palace beendet Siegesserie von ManCity!

Nach 18 Siegen in Folge ist die Erfolgsserie von Manchester City in der englischen Premier League gerissen! Ausgerechnet das abstiegsbedrohte Crystal Palace bremste den überlegenen Tabellenführer am Silvestertag und rang der Elf von Pep Guardiola ein 0:0 ab. Palace hätte sogar gewinnen können, aber Luka Milivojevic scheiterte in der 90. Minute mit einem Elfmeter an City-Torhüter Ederson.