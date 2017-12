Quali-Absturz: Kraft als bester ÖSV-Adler nur 17.!

Das Quali-Ergebnis:

1. FORFANG Johann Andre (NOR) 143.8 Punkte (140.5 Meter)

2. KUBACKI Dawid (POL) 136.2 (135.5)

3. HULA Stefan (POL) 135.8 (135.5)

4. FREITAG Richard (GER) 134.8 (135.0)

5. KOBAYASHI Junshiro (JPN)134.4 (136.0)

6. STOCH Kamil (POL) 132.5 (131.5)

7. JOHANSSON Robert (NOR) 131.1 (133.5)

8. DAMJAN Jernej (SLO) 129.9 (134.0)

9. SEMENIC Anze (SLO) 129.6 (132.5)

10. PREVC Peter (SLO) 129.0 (131.0)

11. STJERNEN Andreas (NOR) 127.8 (131.5)

12. EISENBICHLER Markus (GER) 126.8 (129.5)

12. GEIGER Karl (GER) 126.8 (129.5)

14. FANNEMEL Anders (NOR) 126.6 (132.0)

15. WELLINGER Andreas (GER) 125.4 (130.5)

16. ZAJC Timi (SLO) 124.7 (130.0)

17. KRAFT Stefan (AUT) 124.6 (129.0)

18. KORNILOV Denis (RUS) 124.1 (129.5)

19. KOT Maciej (POL) 123.3 (127.5)

20. LEYHE Stephan (GER) 122.7 (129.0)

21. BARTOL Tilen (SLO) 118.8 (127.5)

22. KOBAYASHI Ryoyu (JPN) 118.4 (128.0)

23. TANDE Daniel Andre (NOR) 117.8 (125.5)

24. ZYLA Piotr (POL) 117.2 (126.0)

25. PASCHKE Pius (GER) 115.6 (126.0)

26. TAKEUCHI Taku (JPN) 114.5 (126.0)

26. PREVC Domen (SLO) 114.5 (125.0)

28. ZOGRAFSKI Vladimir (BUL) 113.0 (124.5)

29. HUBER Daniel (AUT) 112.5 (125.0)

29. HAYBÖCK Michael (AUT) 112.5 (124.5)

31. GRANERUD Halvor Egner (NOR) 112.2 (122.5)

32. SCHLIERENZAUER Gregor (AUT) 112.0 (124.5)

33. DESCHWANDEN Gregor (SUI) 111.7 (124.0)

34. JELAR Ziga (SLO) 111.3 (121.5)

35. FETTNER Manuel (AUT) 111.2 (122.5)

36. AIGNER Clemens (AUT) 111.1 (124.5)

36. SIEGEL David (GER) 111.1 (121.0)

38. SCHMID Constantin (GER) 110.9 (124.5)

39. WOLNY Jakub (POL) 110.0 (121.0)

40. DESCOMBES SEVOIE Vincent (FRA) 109.7 (124.5)

41. KOUDELKA Roman (CZE) 109.0 (119.5)

42. KLIMOV Evgeniy (RUS) 108.6 (121.5)

43. STURSA Vojtech (CZE) 104.6 (121.0)

44. AALTO Antti (FIN) 104.4 (118.5)

45. WANK Andreas (GER) 104.3 (120.5)

46. COLLOREDO Sebastian (ITA) 103.3 (120.0)

47. INSAM Alex (ITA) 103.1 (117.5)

48. KOZISEK Cestmir (CZE) 102.5 (118.5)

49. BOYD-CLOWES Mackenzie (CAN) 102.2 (118.0)

50. LEAROYD Jonathan (FRA) 101.4 (117.5)