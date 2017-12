Deutschlands 10 teuerste Transfers der Geschichte!

Wenn am 1. Jänner das Winter-Transferfenster öffnet, hoffen die Klubs auf Verstärkungen für die zweite Saisonhälfte – und auf Abnehmer für bei ihnen in Ungnade gefallene Kicker. Ob es jedoch ein Spieler in die Top Ten der teuersten Bundesliga-Akteure schafft, ist zumindest fraglich.