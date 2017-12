„Ich will meinen Bruder wiederhaben“

Auch davor gab es Schicksalsschläge

"Eva Sch. siedelte sich in der Folge in Köflach an, um ihrer Familie näher und trotzdem "an einem ein bisschen urbanen Ort" zu sein. Arbeitete fleißig, kümmerte sich rührend um ihren Sohn. Vor fünf Jahren ein harter Schicksalsschlag. Der Lebensgefährte ihrer Mutter, der ihr von Jugend an ein enger Vertrauter gewesen war, starb bei einem Traktorunfall. Oben, am Berg.