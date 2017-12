Landertinger kürt sich zum Meister im Super-Sprint

Dominik Landertinger hat sich am Samstag in Hochfilzen den österreichischen Biathlon-Meistertitel im Super-Sprint gesichert. Der 29-jährige HSV-Hochfilzen-Athlet schoss bei den vier Auftritten am Schießstand nur einmal daneben und bewältigte die 7,5-Kilometer-Distanz in 22:44,6 Minuten.