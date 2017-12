Van Gerwen und Taylor erreichen WM-Halbfinale

Titelverteidiger Michael van Gerwen und Altmeister Phil Taylor sind ins Halbfinale der Darts-WM eingezogen. Der Niederländer Van Gerwen rang am Freitagabend in London in einem packenden Viertelfinal-Duell seinen Landsmann Raymond van Barneveld mit 5:4 nieder. Rekordweltmeister Taylor behielt gegen den Schotten Gary Anderson, Champion von 2015 und 2016, mit 5:3 die Oberhand.