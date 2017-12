Heißes Krafttraining! Mehr Sexappeal geht nicht

In Kürze muss Fährmann von seiner schönen Nadine Abschied nehmen. Mit seiner Mannschaft Schalke, darunter auch ÖFB-Legionär Guido Burgstaller, geht's von 1. bis 7. Jänner ins Trainingslager zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde. Diese startet am 12. Jänner. Schalke trifft zum Auftakt am 13. Jänner auswärts auf RB Leipzig.