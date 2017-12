Hast 'an Knall?

Es ist für Tierfreunde ein leidiges und wiederkehrendes Thema: Zum Jahreswechsel schießen Feierwütige im ganzen Land Feuerwerkskörper in die Luft und versetzen dadurch Hund und Katze, aber auch Wild in Angst und Schrecken. Ich bin nicht gerne die Spielverderberin und gönne allen einen schönen Start ins neue Jahr - den hätte ich allerdings nicht, würde ich andere Lebewesen gleichzeitig in Todesangst versetzen. Das gesparte Geld für Böller und Co. könnte in meinen Augen so viel sinnvoller investiert werden!