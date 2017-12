Riccardo Muti: „Ich kann nicht Walzer tanzen“

"Ich kann nicht Walzer tanzen", gestand am Freitag Neujahrskonzert-Dirigent Riccardo Muti in der Pressekonferenz für das musikalische Großevent: "Ich habe mich mit meiner Frau vor der Hochzeit bemüht, wir haben aber aufgehört, weil ich ihre Füße ruinierte." Und so steht der 76-Jährige zu den Strauß-Weisen - am Pult der Wiener Philharmoniker und zum fünften Mal beim Neujahrskonzert im Musikverein.