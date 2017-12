20 Tötungsdelikte in Wien: Zwei noch ungeklärt!

Gasexplosion als Mord deklariert

Insgesamt gab es in diesem Jahr 20 Tötungsdelikte. Erst diese Woche wurde eine tödliche Gasexplosion im Jänner in Wien-Hernals ebenfalls als Mord klassifiziert, erläuterte Mimra. Einem 56-Jährigen wird deswegen bereits am Wiener Straflandesgericht der Mordprozess gemacht. Er hat laut Anklage am 26. Jänner seine Wohnung in der Hernalser Hauptstraße vorsätzlich in die Luft gesprengt und dadurch den Hausverwalter getötet. Dass der Schlosser, der die Wohnungstür des Angeklagten im Zuge einer gerichtlich bewilligten Delogierung aufbohren wollte, überlebt hat, grenzt an ein Wunder, ergab der bisherige Prozess. Das Verfahren soll am 11. Jänner in erster Instanz abgeschlossen werden.