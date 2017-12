Silvesterkracher in Wohnhausanlagen verboten!

Die Österreicher lieben Silvester! 91 Prozent feiern den letzten Tag des Jahres, so das Ergebnis einer Akonsult-Studie. Fast ein Drittel verbringt den Abend in den eigenen vier Wänden, aber leider hält sich nicht jeder an das strikte Kracher-Verbot im Wiener Ortsgebiet. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig appelliert an die Bewohner: „Bitte verzichtet auf Silvesterkracher! Es ist kein Spaß, wenn Mensch, Tier und Umwelt leiden und sogar gefährdet werden“.