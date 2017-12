Boston gewinnt NBA-Krimi gegen Houston

Die Boston Celtics haben in der NBA mit einem wichtigen Sieg Selbstvertrauen getankt. Das Topteam im Osten rang am Donnerstag die Houston Rockets, die zweitbeste Mannschaft im Westen, 99:98 nieder. Dabei holten die Celtics einen 26-Punkte Rückstand auf - so deutlich war in der aktuellen Saison kein Team hinten gelegen, das noch als Sieger vom Platz ging.