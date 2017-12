Meghan Markle sollte Bond Girl werden

Ein Insider behauptet, dass Meghan es neben Stars wie Ilfenesh Hadera und Margot Robbie auf die Shortlist für den nächsten James-Bond-Film geschafft hatte, der 2019 in die Kinos kommen soll, berichtet die britische "Sun". "Meghan passt perfekt als Bond Girl. Sie ist glamourös, sexy und eine gute Schauspielerin", so der Insider. "Die Rolle ist zuletzt an Schauspielerinnen gegangen, die aufsteigende Stars waren, und Meghan wurde sicherlich als ein solcher betrachtet, bevor ihre Beziehung mit Harry publik wurde. Das Ziel war es, einen glamourösen Rising-Star zu finden, insbesondere jemanden aus Amerika oder Kanada", ist sich der Insider sicher.