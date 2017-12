ÖGB-Chef Foglar: „Über den Tisch gezogen“

Noch ein Antritt? „Alles ist möglich“

Die SPÖ, die Foglar gern weiter in der Regierung gesehen hätte, werde sich „rasch in der Oppositionsrolle profilieren“, ist sich der 62-Jährige sicher. Seine eigene Zukunft will der Gewerkschafts-Präsident erst im kommenden Jahr klären. Im Juni 2018 findet der ÖGB-Kongress statt, „rechtzeitig vorher“ wird feststehen, ob Erich Foglar erneut bei der Wahl antritt oder nicht. „Alles ist möglich“, so Foglar.