Nächste Machtdemonstration! Shiffrin außerirdisch

Schild fehlten am Donnerstag 1,77 Sekunden auf die Siegerin, die vor sechs Jahren in Lienz als Dritte den ersten Podest-Rang ihrer Karriere erobert hatte und auf einen Sieg in der Dolomitenstadt noch wartete. Nach einer "technisch sehr sauberen" ersten Fahrt, in der Schild teilweise zu zögerlich gewesen sei, machte sie zur Halbzeit ihrem Grant Luft. "Der hat mich sehr gewurmt, meine Trainer und Serviceleute haben das zu spüren bekommen." Letztlich war sie mit Platz vier zufrieden. "Es war sehr, sehr schwierig. Im Zielhang war ich schon mehr neben als in der Spur, aber ich habe gekämpft", meinte die Salzburgerin. "Aber im Großen und Ganzen habe ich es im ersten selbst verbock." Für die Saison bleiben die Top-Fünf ihr Ziel, mit Rang drei in Killington und nun vier in Lienz hat sie das in drei Slaloms bereits zweimal erfüllt.