Chapecoense-Hero simuliert Foul mit Beinprothese

Jackson Follmann, der Torhüter, der den tragischen Flugzeugabsturz der brasilianischen Chapecoense-Mannschaft überlebte, sorgte bei einem Benefizspiel als Feldspieler für heitere Momente. Nach einem vermeintlichen Foul simulierte er einen Krampf an seinem Bein. Just an dem rechten Bein, an dem der Unterschenkel amputiert werden musste. „Ich nehme das Leben, wie es kommt, immer mit einem Lächeln“, sagte er nach der Partie.