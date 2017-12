Kriechmayr verpasst Sieg: „Wie deutscher Tourist“

Gleich in der nächsten Sekunde gab sich Kriechmayr wieder diplomatisch: "Tschuldigung an die Kollegen aus Deutschland, aber das war wirklich schlecht." Bis zur letzten Zwischenzeit war Kriechmayr stets vorne und sogar schneller als der nach ihm gestartete Zwischenführende Aksel-Lund Svindal gewesen. "Ich glaube, ich war bei der Zwischenzeit schneller als der Aksel. Ich hoffe, er gewinnt's heute, sonst beiß ich mir in dein A...", seufzte der Obersöterreicher im ORF-Interview, während das Rennen noch lief.