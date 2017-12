Graz ist erneut Feinstaub-Metropole Österreichs

23 Überschreitungen in Wien

In Kittsee im Burgenland und am Römerberg in Linz wurde das Limit von 25 Tagen bis Mittwoch vorerst genau erreicht. Am "24er-Turm" in Linz und im steirischen Köflach war die Feinstaubbelastung heuer an 24 Tagen zu hoch. In Wien wurde der erlaubte Wert an der Taborstraße an 23 Tagen übertroffen, in Kärnten lag der negative Spitzenwert bei 21 Tagen an der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. 20 Tage waren es in Stockerau in Niederösterreich und am Rudolfsplatz in Salzburg. In Vorarlberg und Tirol gab es in Lustenau bzw. in Lienz nur neun Tage mit zu hohen Messergebnissen.