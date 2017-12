Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

IS fasst in Afghanistan mehr und mehr Fuß

Der Anschlag geschah in einem schiitischen Viertel der Stadt. Dort hat die sunnitische IS-Miliz in den vergangenen Monaten wiederholt schwere Attentate verübt. Während der IS in seinen ursprünglichen Kernregionen in Syrien und im Irak so gut wie besiegt ist, sehen Beobachter die Gruppe im instabilen Afghanistan besser Fuß fassen.