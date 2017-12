Wetterkapriolen: Mehr als 50 Einsätze in Kärnten

Pkw stürzt in Fluss

Aquaplaning wurde einem 18-Jährigen in Straßburg im Bezirk Feldkirchen zum Verhängnis. Er verlor die Kontrolle, sein Auto überschlug sich und stürzte in die Gurk. Der 18-Jährige konnte sich selbst befreien und andere Lenker auf sich aufmerksam machen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.