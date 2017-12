Eintracht Frankfurt will AFD-Wähler ausschließen!

„Es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen“, sagte Fischer im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung / Rhein-Main-Zeitung. Der Präsident von Eintracht Frankfurt will nicht, dass Vereinsmitglieder die AfD wählen, er will sogar Diejenige aus dem Verein ausschließen, die trotzdem der AFD ihre Stimme geben. Fischer kündigte auch an, bei der Mitgliederversammlung Stellung gegen die Partei beziehen zu wollen, die bei den letzten Parlamentswahlen 13 Prozent der Stimmen erreichte. „Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt.“ Fischer sagte, er sei nicht naiv und sich sicher, dass es auch unter Eintracht-Mitgliedern AfD-Wähler gebe. Das löste jetzt eine große Diskussion im Internet aus.