Wiener Taxler warnen vor Uber-Fahrten zu Silvester

Die Innung verweist auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wonach Uber keine App mehr ist, sondern ein Taxidienst. Uber dürfe nun nicht mehr über die Plattform in Amsterdam Fahrten anbieten, sondern brauche in Österreich einen Gewerbestandort mit den entsprechenden Gewerbeberechtigungen. Die Steuern müssten nun in Österreich und nicht mehr in Holland abgeführt werden. "Die gerichtliche Entscheidung ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Keskin.