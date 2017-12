Dieser Knackpo bringt Männer um den Verstand

Die Vorweihnachtszeit ist schon vorbei, beim "Love"-Adventkalender darf aber noch weiter munter Tag für Tag ein Türchen geöffnet werden, hinter dem sich eine sexy Überraschung versteckt. Nachdem schon Stars wie Emily Ratajkowski, Kate Upton, Irina Shayk oder Hailey Baldwin für erhöhten Puls in der sonst so besinnlichen Zeit des Jahres gesorgt haben, heizt nach den Feiertagen nun auch Model-Engerl Elsa Hosk ihren Fans so richtig ein. Im durchsichtigen Spitzenbody und in halterlosen Strümpfen turnt die 29-jährige Schwedin mit den blauen Kulleraugen im Video für den 28. Dezember herum.