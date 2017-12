LIVE: Königin Mika fährt um die Krönung

Shiffrin, die nach dem Doppelsieg in Courchevel mit ihrem französischen (Ski-)Freund Mathieu Faivre Weihnachten vorfeierte, brennt auf den ersten Erfolg in Lienz. Der Hang? „Auf ihrem Level egal“, erklärt Manager Albrecht über die 22-Jährige, die hier 2011 mit 16 erstmals am Weltcup-Stockerl, samt (Knie-) Verletzungspause 2015 aber noch nie ganz oben stand. „Sie möchte unbedingt gewinnen.“ Um so auch den Rekord von Maze zu jagen, die 2013 mit 2414 Punkten die große Kugel eroberte. Mit einem Schnitt von 69 Zählern pro absolviertem Rennen – jener von Shiffrin liegt derzeit bei 72