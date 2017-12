Darum fliegt Tim Cook nur noch mit dem Privatjet

Mehr als zwölf Millionen US-Dollar, umgerechnet über zehn Millionen Euro hat Apple-Chef Tim Cook in diesem Jahr verdient, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des iPhone-Herstellers an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Das Dokument verrät zudem, warum der 57-jährige Firmenchef seit heuer nur noch mit dem Privatjet fliegen darf.