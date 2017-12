US-Militär stellt nach mehr als 40 Tagen Suche ein

U-Boot nach Explosion an Bord verschollen

Das 66 Meter lange Boot war 1983 in Deutschland gebaut worden und später in argentinischen Besitz übergegangen. Mitte November verschwand es bei einer Routinefahrt im Südatlantik. Meeressonden hatten eine Explosion an Bord registriert. Zweieinhalb Stunden zuvor hatte die Besatzung in einer letzten Verbindung über einen angeblich kontrollierten Schwelbrand in den Batterien des elektrisch angetriebenen U-Boots berichtet.