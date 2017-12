Schock-Video: Inuit bezweifelt Klimawandel-These

Ein im Internet kursierendes Video von einem abgemagerten Eisbären hat Anfang Dezember Menschen in aller Welt schockiert. Die Kommentare unter dem Video zeugen von Betroffenheit und Mitleid. Und wer ist Schuld an dem grausamen Tod des Tieres? Der Klimawandel! Das behauptet zumindest jener Mann, der die erschreckenden Aufnahmen gemacht hat - Fotojournalist und Biologe Paul Nicklen. Doch jetzt macht sich Widerspruch bei den Experten breit und es wird in dem Raum geworfen, dass Nicklen sogar gelogen haben könnte, um Aufmerksamkeit zu bekommen.