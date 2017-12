Weltrekord! Uru unterschreibt bei seinem 26. Klub

Der 41-jährige Stürmer Sebastian Abreu hat für einen speziellen Rekord gesorgt. Der ehemalige Fußball-Teamspieler von Uruguay wechselte am Mittwoch zum chilenischen Erstligisten Audax Italiano. Es ist der 26. Verein in der Karriere des Angreifers, der einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnete. Für so viele verschiedene Clubs hatte zuvor kein anderer Profi-Akteur gespielt.