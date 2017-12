Schachturnier: Kopftuch-Boykott, Israeli-Skandal

Nach den Regeln des Schachverbandes darf kein Land Spieler aufgrund ihrer Nationalität ausschließen. Auch Spielern aus dem Iran, seinem Erzrivalen im Nahen Osten, und dem Golfstaat Katar wollte Saudi-Arabien zunächst keine Einreiseerlaubnis erteilen, lenkte laut Fide jedoch später ein. Auch die strengen Regeln für Frauen in dem Land führten zu scharfer Kritik. Sie müssen eigentlich von Kopf bis Fuß bedeckt sein und dürfen nicht ohne männliche Begleitung in die Öffentlichkeit. Fide erklärte hingegen, das Tragen eines Kopftuches sei für Spielerinnen nicht nötig. Es reiche, wenn Frauen in zugeknöpften weißen Blusen erscheinen würden. Die Doppelweltmeisterin Anna Muzytschuk aus der Ukraine boykottiert wegen der Vorschriften für Frauen das Turnier. "Ich habe beschlossen, mich nicht wie eine Kreatur zweiter Klasse zu fühlen." schrieb die 27-Jährige in einem Facbook-Post.