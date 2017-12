Sternsingerempfang bei Kardinal und Bundeskanzler

Bis zum 7. Jänner klopfen die Heiligen Drei Könige an jede Tür in Österreich. Der erste Besuch gilt aber Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn und der ist selbst für königliche Hoheiten ein besonderes Highlight: Der Wiener betonte am Mittwoch die große Bedeutung der Sternsingeraktion für Not leidende Menschen in Entwicklungsländern aber auch für die gesellschaftliche Atmosphäre in Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) – er wurde von den Sternsingern ebenfalls besucht - habe sich bereits in seiner Amtszeit als Außenminister „selbst ein Bild davon machen dürfen, wie viel durch die Aktion möglich wird, gerade in den ärmsten Regionen der Welt".