Welle der Hilfsbereitschaft nach Feuertragödie

"Das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist heute eingetreten. Ich bitte um Spenden aller Art", postete auf Facebook eine enge Freundin der 29-jährigen Eva Sch., die am Stephanitag auf einen Schlag ihre Mutter Brigitta und ihren jüngsten Sohn verlor. Der kleine Maximilian starb in seinem Gitterbett, eine Rettung war im Flammeninferno unmöglich.