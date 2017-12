Melania Trump lässt historischen Baum fällen

Das Schicksal einer gut 180 Jahre alten Magnolie bewegt derzeit die USA. Laut Medienberichten vom Dienstag (Ortszeit) droht dem Baum vor der Südseite des Weißen Hauses in Washington die Kettensäge. Grund dafür: First Lady Melania Trump will die Magnolie wegen ihrer Altersschwäche zurückschneiden lassen. Trotz aller Stützen und Bemühungen von Experten, ihn zu retten, dürfte dies nun das Aus für den Baum bedeuten.