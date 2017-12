Frau nach 15-jähriger Gefangenschaft erfroren

Auf unfassbare grausame Weise haben Eltern in Japan ihre Tochter jahrelang gequält und schließlich getötet: Sie sperrten das Mädchen im Alter von 16 oder 17 Jahren in ein winziges, unbeheiztes Zimmer ein. Nun starb Airi Kakimoto im Alter von 31 Jahren mit nur 19 Kilogramm Gewicht. Ihre Eltern hatten sie in ihrem Verlies erfrieren lassen.